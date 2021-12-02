Драйзайтль и Макдэвид повторили достижение связки Лемье – Ягр

Сегодня, 2 декабря, в Эдмонтоне (Канада) на арене «Роджерс Плэйс» «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Питтсбург Пингвинз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой «Ойлерз» со счётом 5:2 (2:1, 0:1, 3:0).



Нападающие «Эдмонтона» Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид набрали по 40+ очков в первых 21 играх регулярного чемпионата и повторили достижение связки Марио Лемье – Яромир Ягр, который они установили в сезоне-1995/1996, сообщает Stats Centre «в Твиттере».

Макдэвид набрал 40 очков (15+25), у Драйзайтля – 41 балл (20+21).

Напомним, что Драйзайтль возглавляет список снайперов (20 шайб) и опережает Александра Овечкина на один гол, а также гонку бомбардиров (41 очко), Макдэвид лидирует в списке ассистентов (25).