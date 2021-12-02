Э. Кейн получил право единоличной опеки над дочерью, бывшая жена должна пройти экспертизу

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн получил право единоличной опеки над своей дочерью. Его бывшая супруга должна будет пройти психиатрическую экспертизу.



«Сегодня Эвандер и Деанна Кейн предстали перед судом по вопросам, связанным с опекой. Обеспокоенность в суде заключалась и остаётся в психической устойчивости госпожи Кейн, потенциально невылеченных проблемах с психическим здоровьем и их последствиях для маленькой дочери. Сегодня суд вынес соответствующие постановления, чтобы защитить Кенсингтон (дочь), подтвердив право единоличной опеки Эвандера над ней и разрешив госпоже Кейн посещения под профессиональным наблюдением в ожидании прохождения психиатрической экспертизы.



В ответ госпожа Кейн незамедлительно несколько раз нарушила предыдущие постановления суда, запрещавшие публикации в социальных сетях о другой стороне, и возобновила свою прежнюю тактику, чтобы опорочить Эвандера в глазах общественности. Она разместила видео, намеренно вырванные из контекста, с профессиональной фотосессии, в которой обе стороны участвовали еще в 2020 году.



Эвандер продолжает надеяться, что бывшая жена получит необходимую помощь», – говорится в сообщении, опубликованном агентом хоккеиста Дэном Мильштейном.



Напомним, 1 августа супруга Кэйна Деанна в инстаграме сообщила, что форвард «Шаркс» делал ставки на игры команды и намеренно пытался проиграть ради прибыли от азартных игр. НХЛ провела расследование и не нашла доказательств.



Ранее хоккеист обвинил жену в симулировании беременности.

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