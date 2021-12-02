Шестёркин – о скандировании его имени: не передать, насколько это эмоционально для меня

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин поделился мнением о своей игре во встрече с «Филадельфией Флайерз» в регулярном чемпионате НХЛ (4:1), а также отреагировал на скандирование болельщиками его имени.

«Даже не передать словами, насколько это было эмоционально для меня. Такие моменты, конечно, добавляют сил. Главное было не прослезиться сразу после этого.



Я пытался отразить шайбу и потерял клюшку. Повезло, что шайба угодила в перекладину. Тут же попросил клюшку, чтобы доиграть момент, надеялся, что смогу подобрать ею какой-то близкий отскок. Вратарю всё же тяжелее без клюшки играть, чем полевому игроку.



Ребята проделали хорошую работу, много бросков заблокировали, много было умных действий. Семь бросков за пять минут – думаю, не так много.



Я довольно свежо себя чувствовал сегодня из-за длительной паузы. Из-за этого даже несколько нервозно было перед игрой», – цитирует Шестёркина официальный сайт НХЛ на русском языке.