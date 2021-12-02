Кожевников: «Северсталь» может удержаться в топ-4 Запада. И первый, и второй раунд пройти

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об игре «Северстали» и её шансах на плей-офф.

«Сможет ли «Северсталь» удержаться в четвёрке до конца сезона? Не знаю. По тому, как они играют, шансы у них есть. Ещё в том году было ясно, что клуб растёт, играли здорово. Наверное, сейчас это один из клубов, которые показывают стабильную игру. На них приятно смотреть.

Будет ли хоккей «Северстали» эффективен в плей-офф? Сейчас у них нет ряда ключевых игроков. Для того, чтобы хорошо играть в плей-офф, должна быть большая скамейка. Это нужно, чтобы в случае чего было, кем заменять. Потому что игры другие, напряжение, много травм. Поэтому здесь всё будет зависеть от того, в каком состоянии будет скамейка.

Сможет ли команда пройти первый раунд плей-офф или даже замахнуться на что-то большее? Загадывать рано, ещё полчемпионата играть. Но есть для этого моменты, что они могут играть в плей-офф — и играть очень хорошо. Могут и первый, и второй раунд пройти. Но всё будет зависеть от состояния команды, от того, сколько будет травмированных игроков…», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Ермаковой.