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Якупов: если в Дубае появится команда, многие игроки были бы не против в ней играть

Якупов: если в Дубае появится команда, многие игроки были бы не против в ней играть
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Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов рассказал об условиях в Дубае перед матчем регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барсом».

«В Дубае большая арена, новая и хорошая. Сделана правильно, качественно, такими и должны быть современные арены. В КХЛ она была бы в топ-3, это сто процентов. Классный стадион, если будет полный собираться – вообще здорово. Да вообще по ощущениям можно сравнить с Вегасом в НХЛ. Если команда из ОАЭ появится в КХЛ, будет здорово. Многие игроки были бы не против здесь оказаться и играть.

Я уже несколько раз был в Дубае – мне нравится, кайфую здесь. Сейчас хорошо, что здесь не так жарко, как летом. Можно погулять вечером, свежо тут. В декабре можно проводить время на улице. Сейчас рабочий день окончен, все займёмся своими делами — в пределах разумного, надеюсь.

Я следил за фигуркой только раньше, когда ещё Евгений Плющенко выступал. Не скажу, что я большой фанат, хотя могу посмотреть, конечно. Вот это шоу в Дубае посмотрел бы, если бы мы не улетали. Когда хоккеисту говорят, что он фигурист, это больше обидно, конечно. Но так давно не говорят, сейчас такого нет уже – много других, уже новых обидных слов появилось. Редиска, например. Матная редиска», – цитирует Якупова «Р-Спорт».

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