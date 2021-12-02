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Строители завершили монтаж металлического покрытия кровли «Арены-Омск»

Строители завершили монтаж металлического покрытия кровли «Арены-Омск»
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Строители завершили монтаж металлического покрытия кровли «Арены-Омск», сообщает официальный сайт арены. Идёт утепление здания. Продолжаются внутренние работы: монтаж инженерных сетей, перегородок, отделка.

Центральное отопление подключено на 1-3 этажах комплекса. Монтируются металлоконструкции холодного и тёплого контуров фасада.

Строительство арены планируется завершить осенью 2022 года. Ранее сообщалось, что сезон-2022/2023 «ястребы» начнут в родном городе.

Многофункциональный спорткомплекс «Арена-Омск» предназначен для проведения хоккейных матчей, а также спортивно-зрелищных и концертных мероприятий. Объект станет площадкой для проведения чемпионата мира по хоккею среди юниоров в Омске в 2023 году и домашней ареной ХК «Авангард».

Напомним, в последних двух сезонах омичи проводили домашние матчи в Балашихе, где стали обладателями Кубка Гагарина – 2021.

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