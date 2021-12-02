Уил: не думаю, что в Канаде расстроятся, если рекорд Гретцки перейдет к Овечкину

Канадский нападающий «Ак Барса» Джордан Уил предположил, как отреагируют канадцы, если российский форвард Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб.

«Расстроюсь ли я, если Овечкин побьёт рекорд Гретцки? Ну это же круто для хоккея! Овечкин вызывает у меня только восхищение. Забивать столько голов из сезона в сезон, учитывая уровень современных вратарей, это просто безумие. Он очень хорош, и хотя сейчас у него нет той скорости, которая была 15 лет назад, его умение находить возможность для броска и сам бросок просто восхитительны. Хочется смотреть на него без перерыва.



Если Овечкин побьёт рекорд, это будет круто. Надеюсь, так и будет. Представьте, что начнётся, когда он забьёт 800 голов, и до Уэйна останется меньше сотни. Все будут смотреть матчи «Вашингтона», все будут следить за Овечкиным, всем захочется увидеть рекордный гол вживую.



Не думаю, что в Канаде расстроятся, если рекорд Гретцки перейдет к Овечкину. В Канаде вообще смотрят на эти вещи проще. У нас нет такого, что рекорд Гретцки — национальная гордость. Ови – хоккеист, а мы обожаем хоккей. Гретцки был лучшим игроком своего поколения. Сейчас мы наблюдаем за Овечкиным, а ещё есть Коннор Макдэвид, который тоже вытворяет невероятные вещи», – цитирует Уила «БИЗНЕС Online».