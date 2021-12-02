Хоккеист Воронков опроверг слухи, что встречается с фигуристкой Загитовой

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков опроверг слухи о том, что встречается с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.

«Повезло вам, что остаётесь в Дубае и сможете посмотреть «Спящую красавицу». Я бы тоже сходил, но мы улетаем.

Отношения с Загитовой? Мы с ней общались. Я не слышал эти разговоры, что мы с ней встречаемся. Можно дальше? Да, фигурное катание мне нравится», – цитирует Воронкова «Р-Спорт».

Напомним, Dubai Ice Show пройдёт с 3 по 5 декабря в Дубае (ОАЭ) в рамках международной выставки «Экспо-2020». В пятницу, 3 декабря, на Coca-Cola Arena в Дубае (ОАЭ) пройдёт матч в рамках KHL World Games между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом», а 4 и 5 декабря – ледовое шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».