Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голкипер Артём Загидулин дебютирует в чемпионате Финляндии в матче с ХПК

Голкипер Артём Загидулин дебютирует в чемпионате Финляндии в матче с ХПК
Комментарии

Бывший голкипер «Металлурга» Артём Загидулин сегодня, 2 декабря, дебютирует за финский «Лукко» в матче с ХПК. Голкипер попал в стартовый состав команды, сообщает «твиттер» «Лукко».

Последний матч за «Металлург» Загидулин провёл 6 ноября с «Северсталью» (2:5). Артём пропустил 3 шайбы и был заменён на 15-й минуте первого периода. Вторую игру в сезоне Загидулин провёл ранее, 19 октября, с рижским «Динамо» (5:4 Б). Загидулин пропустил 4 шайбы и отыграл весь матч.

Загидулин перешел в «Калгари» в 2019 году, подписав однолетний контракт новичка. Сезон-2019/2020 он провёл в фарм-клубе «Калгари» – «Стоктон Хит», отыграв в американской хоккейной лиге (АХЛ) 30 матчей. В 2021 году Загидулин вернулся в «Металлург».

Новость по теме
Вратарь Артём Загидулин продолжит карьеру в финском клубе «Лукко»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021