Голкипер Артём Загидулин дебютирует в чемпионате Финляндии в матче с ХПК

Бывший голкипер «Металлурга» Артём Загидулин сегодня, 2 декабря, дебютирует за финский «Лукко» в матче с ХПК. Голкипер попал в стартовый состав команды, сообщает «твиттер» «Лукко».

Последний матч за «Металлург» Загидулин провёл 6 ноября с «Северсталью» (2:5). Артём пропустил 3 шайбы и был заменён на 15-й минуте первого периода. Вторую игру в сезоне Загидулин провёл ранее, 19 октября, с рижским «Динамо» (5:4 Б). Загидулин пропустил 4 шайбы и отыграл весь матч.

Загидулин перешел в «Калгари» в 2019 году, подписав однолетний контракт новичка. Сезон-2019/2020 он провёл в фарм-клубе «Калгари» – «Стоктон Хит», отыграв в американской хоккейной лиге (АХЛ) 30 матчей. В 2021 году Загидулин вернулся в «Металлург».