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Светлов: порадовался, когда Шипачёв обошёл меня в списке лучших бомбардиров «Динамо»

Светлов: порадовался, когда Шипачёв обошёл меня в списке лучших бомбардиров «Динамо»
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Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов поделился отношением к тому, что форвард «Динамо» Вадим Шипачёв обошёл его в списке лучших бомбардиров в истории бело-голубых.

«Расстроился ли я? Наоборот, только порадовался. Сегодня хоккеисты в КХЛ стараются играть очень быстро. Иногда их скорости выше, чем скорость мысли. Но Шипачёв на этом фоне – отдельная величина, что вызывает симпатию. Он успешно доказывает, что скорость шайбы выше, чем скорость даже самого быстрого хоккеиста.

Именно поэтому многие прославленные ветераны отечественного хоккея считают его представителем ещё нашей, советской школы. Как, кстати, и Даниса Зарипова – оппонента Вадима в рекордном матче», – цитирует Светлова Russia-Hockey.

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