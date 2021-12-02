Грубец, Нестеров, Галиев и Грицюк — лучшие игроки КХЛ по итогам ноября

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ назвала лучших игроков по итогам ноября. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.
Лучшим вратарём впервые в карьере признан Шимон Грубец («Авангард»), одержавший семь побед в 10 матчах месяца. По его воротам было нанесено 249 бросков. Коэффициент надёжности составил 1,60. Грубец сыграл два матча на ноль.
Лучшим защитником впервые в карьере признан Никита Нестеров (ЦСКА), набравший 10 (1+9) очков в 11 матчах месяца, показатель полезности составил «+4». Нестеров совершил пять силовых приёмов, заблокировал шесть бросков и дважды на нём нарушали правила. Последний раз защитник ЦСКА признавался лучшим по итогам месяца в регулярном чемпионате в ноябре 2014 года, им тогда стал Георгий Мишарин.
Лучшим нападающим впервые в карьере признан Станислав Галиев («Динамо» Москва), набравший 15 (7+8) очков в 10 матчах месяца. На счету Галиева два дубля, две победные шайбы, четыре заблокированных броска и пять раз на нём нарушали правила соперники.
Лучшим новичком впервые в карьере признан Арсений Грицюк («Авангард»), набравший 6 (5+1) очков в восьми матчах, показатель полезности составил «+2». На счету Грицюка один дубль, один силовой приём, четыре заблокированных броска и дважды на нём нарушали правила.
- 2 декабря 2021
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