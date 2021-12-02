Гимаев-мл.: Семёнову надо было ехать не в «Торонто», шансов пробиться там было немного

Комментатор КХЛ ТВ, известный в прошлом защитник Сергей Гимаев-младший поделился мнением о возможном возвращении форварда Кирилла Семёнова в «Авангард».



«Стоило ли Кириллу Семёнову вообще уезжать в НХЛ? В любом случае стоило попробовать, съездить туда и поиграть с сильнейшими игроками. Тут, скорее, сказалось, что именно команда не та, в которую надо было ехать. Потому что мы знаем, что «Торонто Мэйпл Лифс» именно в линии нападения – один из самых конкурентных клубов в Национальной хоккейной лиге.



Поэтому изначально шансов у Семёнова пробиться в «Торонто» было немного. Так что тут, скорее, сказался клуб, потому что Семёнов отлично провёл тренировочный лагерь и здорово смотрелся в фарм-клубе «Торонто Марлис», но вот принял такое решение – вернуться в КХЛ. Но я думаю, что если он снова попробует осуществить попытку поехать в Национальную хоккейную лигу, то он, скорее всего, выберет уже другую команду.



Поможет ли его возвращение вернуть «Авангарду» прошлогоднюю глубину состава? Конечно. Думаю, «Авангард» сейчас прикладывает все усилия, чтобы его вернуть, потому что это один из важнейших игроков того чемпионского прошлогоднего «Авангарда», плюс ко всему сейчас находящийся в отличной форме. Поэтому «Авангарду» он просто необходим. И я думаю, что, если случится этот переезд, все в выигрыше будут: как Кирилл Семёнов, так и «Авангард». Это мобильный скоростной нападающий, который хорошо играет и в зоне нападения, и в своей зоне, он хорош на вбрасываниях. То есть о нём как об игроке можно сказать только положительно», – сказал Гимаев-младший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Ермаковой.