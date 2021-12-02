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Гончаров: раньше в Дубае не было льда? Это удивительно, если честно. Восьмое чудо света

Гончаров: раньше в Дубае не было льда? Это удивительно, если честно. Восьмое чудо света
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Нападающий «Авангарда» Максим Гончаров рассказал об условиях в Дубае, где команда встретится с казанским «Ак Барсом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ 3 декабря. Начало матча — в 16:15.

«Летели чуть меньше, чем в Хабаровск. Что первым увидел? Аэропорт, парковались самолёты, темно. Гостиница и питание? Всё устраивает, макароны ел с сосиской, компот давали.

5 дней назад здесь не было льда и вообще его не было никогда в жизни? Правда ни разу не было льда здесь? А до этого что было? Это удивительно, если честно. Восьмое чудо света.

Как ощущения? Неверотные. Катался так быстро, так, как никогда. Чувствуется ли повышенная влажность? Да, очень чувствуется», – сказал Гончаров в интервью инстаграм-аккаунту «Авангарда».

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