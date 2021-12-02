Гимаев-мл. — о ситуациях Ткачёва и Мамина в НХЛ: они всё равно будут цепляться до конца

Комментатор КХЛ ТВ, известный в прошлом защитник Сергей Гимаев-младший поделился мнением о ситуациях с форвардами Владимиром Ткачёвым и Максимом Маминым.

«Может ли ещё кто-нибудь из наших хоккеистов вернуться из-за океана? Сложно сказать, все вроде играют. Чинахов… Считаю, что нет, он будет играть в «Коламбусе». Не думаю, что он поедет обратно, вряд ли. Максим Мамин ещё есть, но думаю, что он будет до конца цепляться за НХЛ.

Ну Ткачёв у нас есть ещё, но я думаю, что он всё равно будет цепляться до конца. Максимум, что может случиться, это если его так и не будут поднимать в основную команду, тогда могут начаться какие-то переговоры, но это уже будет перед дедлайном, перед последним днём закрытия трансферного окна. Но не знаю, насколько СКА захочет его возвращать. В общем, непонятно», – сказал Гимаев-младший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Ермаковой.