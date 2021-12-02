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Диц вернулся в состав «Барыса» с капитанской нашивкой

Диц вернулся в состав «Барыса» с капитанской нашивкой
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Защитник «Барыса» Даррен Диц вернулся в состав команды и сыграет матч с московским «Динамо» с капитанской нашивкой. Хоккеист будет играть в первой паре защитников.

Ранее игрок пропустил несколько матчей команды. Отмечалось, что в руководстве казахстанского клуба недовольны игрой 28-летнего защитника. У Дица худший показатель полезности в КХЛ — «-19». На время его лишили капитанской нашивки.

Одним из главных претендентов на игрока называли казанский «Ак Барс», который ищет усиления для защитной линии, однако главный тренер нур-султанцев говорил, что о возможном уходе игрока из клуба не слышал.

Напомним, Диц с зарплатой в 100 млн рублей — самый высокооплачиваемый игрок КХЛ. В нынешнем сезоне он провёл 29 матчей и набрал 20 (9+11) очков.

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