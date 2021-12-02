Диц вернулся в состав «Барыса» с капитанской нашивкой
Поделиться
Защитник «Барыса» Даррен Диц вернулся в состав команды и сыграет матч с московским «Динамо» с капитанской нашивкой. Хоккеист будет играть в первой паре защитников.
Ранее игрок пропустил несколько матчей команды. Отмечалось, что в руководстве казахстанского клуба недовольны игрой 28-летнего защитника. У Дица худший показатель полезности в КХЛ — «-19». На время его лишили капитанской нашивки.
Одним из главных претендентов на игрока называли казанский «Ак Барс», который ищет усиления для защитной линии, однако главный тренер нур-султанцев говорил, что о возможном уходе игрока из клуба не слышал.
Напомним, Диц с зарплатой в 100 млн рублей — самый высокооплачиваемый игрок КХЛ. В нынешнем сезоне он провёл 29 матчей и набрал 20 (9+11) очков.
Новость по темеСамый высокооплачиваемый игрок КХЛ Диц может перейти в «Ак Барс»
Комментарии
- 2 декабря 2021
-
17:12
-
17:05
-
16:53
-
16:36
-
16:23
-
16:09
-
15:54
-
15:48
-
15:44
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:48
-
13:45
-
13:25
-
13:14
-
12:53
-
12:24
-
11:52
-
11:33
-
11:15
-
10:55
-
10:30
-
10:15
-
09:56
-
09:33
-
09:22
-
09:08
-
08:53
-
08:48
-
08:29
-
07:47
Партнерский контент