Кросби восхитился заброшенной шайбой Макдэвида в матче с «Рейнджерс»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал игру форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида, а также его шайбу в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6 ноября, 6:5, ОТ).



«Он играет на таком уровне, что просто невозможно себе представить, что можно подняться ещё на уровень выше. Думаю, Коннор сделал это, и это впечатляет. Тот гол с «Рейнджерс» – это невероятно сложно повторить. И это был не просто гол, а гол в конце матча, который сравнял счёт в игре. Нужно ценить такое. Это хорошо для хоккея, когда кто-то достигает такого уровня», – приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.



В текущем регулярном чемпионате Макдэвид принял участие в 21 матче, набрав в них 40 (15+25) результативных баллов.