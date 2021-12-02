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Кросби восхитился заброшенной шайбой Макдэвида в матче с «Рейнджерс»

Кросби восхитился заброшенной шайбой Макдэвида в матче с «Рейнджерс»
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал игру форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида, а также его шайбу в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6 ноября, 6:5, ОТ).

«Он играет на таком уровне, что просто невозможно себе представить, что можно подняться ещё на уровень выше. Думаю, Коннор сделал это, и это впечатляет. Тот гол с «Рейнджерс» – это невероятно сложно повторить. И это был не просто гол, а гол в конце матча, который сравнял счёт в игре. Нужно ценить такое. Это хорошо для хоккея, когда кто-то достигает такого уровня», – приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

В текущем регулярном чемпионате Макдэвид принял участие в 21 матче, набрав в них 40 (15+25) результативных баллов.

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