Зарипов — о матче с «Авангардом»: раз я вне игры — придётся искать другой позитив

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов поделился эмоциями от предстоящего матча с «Авангардом». Матч в рамках KHL World Games состоится в Дубае завтра, 3 декабря, начало — в 16:15 мск.
«В Дубае недовольны тем, что завтра не сыграю? Я тоже. Как только узнал, что игра будет в Дубае, в праздничные дни, да и у самого намечался юбилей, очень хотел выйти завтра на лёд. Раз главный тренер объявил, что я вне игры – придётся искать другой позитив.
Нет, рад находиться в этой атмосфере, увидеть то, как будет проходить матч KHL World Games, повариться здесь. Сплошной позитив в Дубае.
Может ли бизнесмен Данис Зарипов приобрести себе клуб в Дубае, руководить им? Было бы интересно, но пока никто не выходил с предложениями. Может быть, после завтрашнего матча местные любители хоккея подумают об этом.
Дворец хороший, но не хоккейный. Мы хвалим лёд, однако, как я понимаю, морозильного оборудования вообще нет.
Что полезнее для лиги: вынесенный матч в Дубае или в хоккейной стране? Полезно и то и другое. Надо менять локации, задействовать как можно больше стран, в этом нет ничего плохого. Уже появилась шутка: «В ВХЛ есть русская классика, а в КХЛ – пляжная классика».
Состав на Матч звёзд выбирает лига. Если попаду в состав – с большим удовольствием приму в нём участие. Нет, так буду готовиться к играм регулярного чемпионата.
Есть какая-то важная веха, которую хочу достигнуть в этом сезоне? Все числа, которые будут на этом пути, соберу с удовольствием. Не могу вам сейчас заявить: «Хочу сыграть 1500 матчей и закончить». Никто из спортсменов не знает, что его ждёт на следующий день. Это непростой труд. Будем работать, а какие числа на пути окажутся – посмотрим.
От себя отмечу, что надо соединять статистику чемпионатов России и КХЛ. Иначе получается, что я полкарьеры вообще не играл?» — цитирует Зарипова пресс-служба клуба.
- 2 декабря 2021
-
17:12
-
17:05
-
16:53
-
16:36
-
16:23
-
16:09
-
15:54
-
15:48
-
15:44
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:48
-
13:45
-
13:25
-
13:14
-
12:53
-
12:24
-
11:52
-
11:33
-
11:15
-
10:55
-
10:30
-
10:15
-
09:56
-
09:33
-
09:22
-
09:08
-
08:53
-
08:48
-
08:29
-
07:47