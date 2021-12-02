Зарипов — о матче с «Авангардом»: раз я вне игры — придётся искать другой позитив

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов поделился эмоциями от предстоящего матча с «Авангардом». Матч в рамках KHL World Games состоится в Дубае завтра, 3 декабря, начало — в 16:15 мск.



«В Дубае недовольны тем, что завтра не сыграю? Я тоже. Как только узнал, что игра будет в Дубае, в праздничные дни, да и у самого намечался юбилей, очень хотел выйти завтра на лёд. Раз главный тренер объявил, что я вне игры – придётся искать другой позитив.



Нет, рад находиться в этой атмосфере, увидеть то, как будет проходить матч KHL World Games, повариться здесь. Сплошной позитив в Дубае.



Может ли бизнесмен Данис Зарипов приобрести себе клуб в Дубае, руководить им? Было бы интересно, но пока никто не выходил с предложениями. Может быть, после завтрашнего матча местные любители хоккея подумают об этом.



Дворец хороший, но не хоккейный. Мы хвалим лёд, однако, как я понимаю, морозильного оборудования вообще нет.



Что полезнее для лиги: вынесенный матч в Дубае или в хоккейной стране? Полезно и то и другое. Надо менять локации, задействовать как можно больше стран, в этом нет ничего плохого. Уже появилась шутка: «В ВХЛ есть русская классика, а в КХЛ – пляжная классика».



Состав на Матч звёзд выбирает лига. Если попаду в состав – с большим удовольствием приму в нём участие. Нет, так буду готовиться к играм регулярного чемпионата.



Есть какая-то важная веха, которую хочу достигнуть в этом сезоне? Все числа, которые будут на этом пути, соберу с удовольствием. Не могу вам сейчас заявить: «Хочу сыграть 1500 матчей и закончить». Никто из спортсменов не знает, что его ждёт на следующий день. Это непростой труд. Будем работать, а какие числа на пути окажутся – посмотрим.



От себя отмечу, что надо соединять статистику чемпионатов России и КХЛ. Иначе получается, что я полкарьеры вообще не играл?» — цитирует Зарипова пресс-служба клуба.