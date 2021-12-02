«Динамо» М забросило «Барысу» три шайбы за 7,5 минут. Войнов забил 1-й гол после травмы

В эти минуты в Нур-Султане продолжается матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и московским «Динамо». На 13-й минуте первого периода гости ведут со счётом 3:0.



На четвёртой минуте заброшенной шайбой отметился защитник бело-голубых Вячеслав Войнов. Он мощно бросил от синей линии, шайба залетела в ворота от клюшки форварда «Барыса» Якоба Лильи, которая сломалась после этого. Отметим, что этот гол стал первым для 31-летнего хоккеиста после возвращения.

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После третьей заброшенной шайбы, автором которой стал форвард «Динамо» Оскар Линдберг, хозяева произвели замену вратаря: вместо Йони Ортио в игру вошёл Никита Бояркин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.