Линдберг набрал очки в 8-й игре «Динамо» М кряду после 2-месячного отсутствия из-за травмы

В эти минуты в Нур-Султане продолжается матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и московским «Динамо». После первого периода гости выигрывают со счётом 3:0.



Шведский нападающий «Динамо» Оскар Линдберг стал автором третьей заброшенной шайбы, голевая передача на счету Дмитрия Рашевского и Эрика О'Делла. 30-летний форвард сумел набрать результативные баллы в восьмом матче подряд. Всего на его счету 13 (2+11) очков за 11 матчей в текущем регулярном чемпионате.



Напомним, Линдберг отсутствовал на льду в течение двух месяцев из-за травмы плеча.

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Другие шайбы в матче забросили Антон Ведин и Вячеслав Войнов.