Линдберг набрал очки в 8-й игре «Динамо» М кряду после 2-месячного отсутствия из-за травмы
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В эти минуты в Нур-Султане продолжается матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и московским «Динамо». После первого периода гости выигрывают со счётом 3:0.
Шведский нападающий «Динамо» Оскар Линдберг стал автором третьей заброшенной шайбы, голевая передача на счету Дмитрия Рашевского и Эрика О'Делла. 30-летний форвард сумел набрать результативные баллы в восьмом матче подряд. Всего на его счету 13 (2+11) очков за 11 матчей в текущем регулярном чемпионате.
Напомним, Линдберг отсутствовал на льду в течение двух месяцев из-за травмы плеча.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Другие шайбы в матче забросили Антон Ведин и Вячеслав Войнов.
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