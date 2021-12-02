Тарасенко — об игре Бучневича: он уже значит очень много для «Сент-Луиса»

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко рассказал об игре с Павлом Бучневичем.



«Конечно, я немного знал Буча до его переезда в Сент-Луис, но теперь узнаю его лучше. Он отличный парень, усердно работает и умно играет. Думаю, мы довольно успешно играем с ним и Робертом Томасом. Начали понимать друг друга лучше.



Бучневич уже значит очень много для этой команды. Он играет во всех ситуациях — и в большинстве, и в меньшинстве. И у него получается отлично!» — приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ.



В текущем регулярном чемпионате Тарасенко принял участие в 22 матчах, набрав в них 19 (7+12) очков при общей полезности «0». На счету Бучневича 20 встреч, в которых он заработал 17 (8+9) результативных баллов при показателе полезности «+7».