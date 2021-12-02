Стала известна суммарная зарплата иностранных хоккеистов в российских клубах КХЛ

Стали известны зарплаты иностранных хоккеистов, выступающих в российских клубах Континентальной хоккейной лиги (в том числе суммы компенсаций за расторгнутые контракты).



Как сообщает «Спорт-экспресс», в 19 командах лиги на данный момент в этом сезоне сыграли 100 легионеров, которые зарабатывают суммарно 3,927 миллиарда рублей. Это на 154 миллиона рублей меньше, чем в прошлом сезоне, а количество сыгравших в лиге иностранных хоккеистов увеличилось с 95 до 100.



Средняя зарплата легионера в КХЛ на данный момент составляет 39,3 млн рублей в год, это почти на четыре миллиона меньше, чем в прошлом сезоне.



Напомним, в настоящий момент турнирную таблицу Континентальной хоккейной лиги возглавляет «Металлург», набравший 55 очков после 34 встреч.