Стала известна суммарная зарплата иностранных хоккеистов в российских клубах КХЛ
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Стали известны зарплаты иностранных хоккеистов, выступающих в российских клубах Континентальной хоккейной лиги (в том числе суммы компенсаций за расторгнутые контракты).
Как сообщает «Спорт-экспресс», в 19 командах лиги на данный момент в этом сезоне сыграли 100 легионеров, которые зарабатывают суммарно 3,927 миллиарда рублей. Это на 154 миллиона рублей меньше, чем в прошлом сезоне, а количество сыгравших в лиге иностранных хоккеистов увеличилось с 95 до 100.
Средняя зарплата легионера в КХЛ на данный момент составляет 39,3 млн рублей в год, это почти на четыре миллиона меньше, чем в прошлом сезоне.
Напомним, в настоящий момент турнирную таблицу Континентальной хоккейной лиги возглавляет «Металлург», набравший 55 очков после 34 встреч.
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