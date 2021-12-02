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Московское «Динамо» обыграло в гостях «Барыс». Шипачёв набрал три результативных балла

Московское «Динамо» обыграло в гостях «Барыс». Шипачёв набрал три результативных балла
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Московское «Динамо» одержало победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом» со счётом 4:2 (3:0, 0:1, 1:1). Встреча прошла в Нур-Султане на стадионе «Барыс-Арена».

Счёт в матче на 19-й секунде открыл шведский нападающий Антон Ведин, голевой пас на счету Андрея Сергеева и
Вадима Шипачёва. На четвёртой минуте удвоил преимущество подопечных Алексея Кудашова защитник Вячеслав Войнов, ассистент — Шипачёв.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На восьмой минуте третью шайбу в составе «Динамо» забросил форвард Оскар Линдберг с передачи Дмитрия Рашевского и Эрика О'Делла. На 38-й минуте в большинстве первый гол во встрече забил «Барыс», отличился нападающий Коди Куник, результативный пас на счету Томаша Юрчо и Даррена Дица.

На 41-й минуте Вадим Шипачёв забросил четвёртую шайбу гостей, очки за результативность также заработал Антон Белов. На 49-й минуте казахстанский клуб в ситуации «5 на 3» забил во второй раз, отметился Кёртис Валк с передачи Никиты Михайлиса.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2021, четверг. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
2 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Ведин (Сергеев, Шипачёв) – 00:19' (5x5)   0:2 Войнов (Шипачёв) – 03:47' (5x5)   0:3 Линдберг (Рашевский, О'Делл) – 07:27' (5x5)   1:3 Куник (Юрчо, Диц) – 37:25' (5x4)   1:4 Шипачёв (Белов) – 40:38' (5x5)   2:4 Валк (Михайлис) – 48:13' (4x4)
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