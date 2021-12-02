Московское «Динамо» обыграло в гостях «Барыс». Шипачёв набрал три результативных балла

Московское «Динамо» одержало победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом» со счётом 4:2 (3:0, 0:1, 1:1). Встреча прошла в Нур-Султане на стадионе «Барыс-Арена».



Счёт в матче на 19-й секунде открыл шведский нападающий Антон Ведин, голевой пас на счету Андрея Сергеева и

Вадима Шипачёва. На четвёртой минуте удвоил преимущество подопечных Алексея Кудашова защитник Вячеслав Войнов, ассистент — Шипачёв.

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На восьмой минуте третью шайбу в составе «Динамо» забросил форвард Оскар Линдберг с передачи Дмитрия Рашевского и Эрика О'Делла. На 38-й минуте в большинстве первый гол во встрече забил «Барыс», отличился нападающий Коди Куник, результативный пас на счету Томаша Юрчо и Даррена Дица.



На 41-й минуте Вадим Шипачёв забросил четвёртую шайбу гостей, очки за результативность также заработал Антон Белов. На 49-й минуте казахстанский клуб в ситуации «5 на 3» забил во второй раз, отметился Кёртис Валк с передачи Никиты Михайлиса.