Два хоккеиста «Монреаля» попали в ковид-протокол НХЛ

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Брендан Галлахер и защитник Сами Нику попали в коронавирусный протокол
Национальной хоккейной лиги.
Как сообщает твиттер-аккаунт клуба, оба игрока находятся под пристальным наблюдением врачей команды и
следуют инструкциям и протоколам, установленным НХЛ.
В текущем сезоне Галлахер принял участие в 23 матчах, набрав 10 (4+6) очков при показателе полезности «-3». Нику
принял участие в девяти встречах, заработав 3 (0+3) результативных балла при общей полезности «+2».
«Монреаль» занимает 14-е место в Восточной конференции, после 24 матчей набрав 14 очков.
Напомним, ранее НХЛ направила всем 32 командам лиги письма с новыми ограничениями. В частности, клубам
запретили устраивать массовые празднования и посещать различные автограф-сессии.
- 2 декабря 2021
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