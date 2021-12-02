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Два хоккеиста «Монреаля» попали в ковид-протокол НХЛ

Два хоккеиста «Монреаля» попали в ковид-протокол НХЛ
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Нападающий «Монреаль Канадиенс» Брендан Галлахер и защитник Сами Нику попали в коронавирусный протокол
Национальной хоккейной лиги.

Как сообщает твиттер-аккаунт клуба, оба игрока находятся под пристальным наблюдением врачей команды и
следуют инструкциям и протоколам, установленным НХЛ.

В текущем сезоне Галлахер принял участие в 23 матчах, набрав 10 (4+6) очков при показателе полезности «-3». Нику
принял участие в девяти встречах, заработав 3 (0+3) результативных балла при общей полезности «+2».

«Монреаль» занимает 14-е место в Восточной конференции, после 24 матчей набрав 14 очков.

Напомним, ранее НХЛ направила всем 32 командам лиги письма с новыми ограничениями. В частности, клубам
запретили устраивать массовые празднования и посещать различные автограф-сессии.

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