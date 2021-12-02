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«Трактор» потерпел третье поражение за четыре встречи, уступив дома всухую «Амуру»

«Трактор» потерпел третье поражение за четыре встречи, уступив дома всухую «Амуру»
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Хабаровский «Амур» обыграл «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0). Встреча прошла в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова».

На четвёртой минуте в большинстве счёт открыл нападающий гостей Иван Николишин, ему ассистировали Данил Файзуллин и Александр Горшков. Удвоил преимущество подопечных Михаила Кравеца на 17-й минуте в ситуации «5 на 4» форвард Роман Любимов, голевая передача на счету Давида Томашека и Радана Ленца.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Амур» набрал 33 очка после 36 матчей, продолжая занимать девятое место в таблице Восточной конференции. «Трактор» — на втором месте Востока, имея в своём активе 53 балла после 37 проведённых встреч.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2021, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
0 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Николишин (Файзуллин, Горшков) – 03:42' (5x4)   0:2 Любимов (Томашек, Ленц) – 16:15' (5x4)
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