«Трактор» потерпел третье поражение за четыре встречи, уступив дома всухую «Амуру»

Хабаровский «Амур» обыграл «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0). Встреча прошла в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова».
На четвёртой минуте в большинстве счёт открыл нападающий гостей Иван Николишин, ему ассистировали Данил Файзуллин и Александр Горшков. Удвоил преимущество подопечных Михаила Кравеца на 17-й минуте в ситуации «5 на 4» форвард Роман Любимов, голевая передача на счету Давида Томашека и Радана Ленца.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
«Амур» набрал 33 очка после 36 матчей, продолжая занимать девятое место в таблице Восточной конференции. «Трактор» — на втором месте Востока, имея в своём активе 53 балла после 37 проведённых встреч.
- 2 декабря 2021
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