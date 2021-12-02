«Автомобилист» в первом матче Заварухина одержал победу над «Спартаком»

«Автомобилист» обыграл московский «Спартак» в очередной встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0). Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Уралец».



Счёт открыл на 21-й минуте нападающий хозяев Дмитрий Жукенов, ему ассистировали Сергей Шумаков и Стефан Да Коста. На 31-й минуте удвоил преимущество «Автомобилиста» Георгий Белоусов.

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На 37-й минуте «Спартак» отыграл одну шайбу, отметился форвард Дмитрий Кугрышев, результативная передача на счету Александра Хохлачёва. На последней минуте заключительный гол в матче в пустые ворота забил Райан Спунер.



Отметим, что прошедшая встреча стала первой для нового главного тренера «Автомобилиста» Николая Заварухина.