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«Автомобилист» в первом матче Заварухина одержал победу над «Спартаком»

«Автомобилист» в первом матче Заварухина одержал победу над «Спартаком»
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«Автомобилист» обыграл московский «Спартак» в очередной встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0). Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Уралец».

Счёт открыл на 21-й минуте нападающий хозяев Дмитрий Жукенов, ему ассистировали Сергей Шумаков и Стефан Да Коста. На 31-й минуте удвоил преимущество «Автомобилиста» Георгий Белоусов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 37-й минуте «Спартак» отыграл одну шайбу, отметился форвард Дмитрий Кугрышев, результативная передача на счету Александра Хохлачёва. На последней минуте заключительный гол в матче в пустые ворота забил Райан Спунер.

Отметим, что прошедшая встреча стала первой для нового главного тренера «Автомобилиста» Николая Заварухина.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2021, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 1
Спартак
Москва
1:0 Жукенов (Шумаков, Да Коста) – 20:55' (5x5)   2:0 Белоусов – 30:21' (5x5)   2:1 Кугрышев (Хохлачёв) – 36:41' (5x5)   3:1 Спунер (Принс) – 59:29' (en)
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