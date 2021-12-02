«Автомобилист» в первом матче Заварухина одержал победу над «Спартаком»

«Автомобилист» обыграл московский «Спартак» в очередной встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0). Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Уралец».
Счёт открыл на 21-й минуте нападающий хозяев Дмитрий Жукенов, ему ассистировали Сергей Шумаков и Стефан Да Коста. На 31-й минуте удвоил преимущество «Автомобилиста» Георгий Белоусов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На 37-й минуте «Спартак» отыграл одну шайбу, отметился форвард Дмитрий Кугрышев, результативная передача на счету Александра Хохлачёва. На последней минуте заключительный гол в матче в пустые ворота забил Райан Спунер.
Отметим, что прошедшая встреча стала первой для нового главного тренера «Автомобилиста» Николая Заварухина.
- 2 декабря 2021
-
20:00
-
19:50
-
19:42
-
19:24
-
19:11
-
18:56
-
18:47
-
18:27
-
18:06
-
17:29
-
17:12
-
17:05
-
16:53
-
16:36
-
16:23
-
16:09
-
15:54
-
15:48
-
15:44
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:48
-
13:45
-
13:25
-
13:14
-
12:53
-
12:24
-
11:52
-
11:33
-
11:15
-
10:55