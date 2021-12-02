Кудашов — о незасчитанном голе «Барыса»: я тоже могу бросить или положить шайбу в ворота

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу в матче с «Барысом» (4:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.



«Хорошо, активно начали, играли организованно и забили свои голы. Дальше уже старались играть по счёту, но при этом нельзя сказать, что мы ушли в глухую оборону. Где надо, атаковали, где надо, защищались. «Барыс» во втором периоде добавил, поэтому пришлось какое-то время провести в обороне. Нельзя сказать, что мы отсиживались, потому что в это время у нас были атаки и моменты, но вратарь, который вышел на замену, очень надёжно сыграл и в нужный момент оставил «Барыс» на плаву. В целом доволен сегодня игрой команды и в атаке, и в обороне.



Многие болельщики посчитали, что шайба, забитая «Барысом», была несправедливо отменена? Я тоже могу бросить шайбу или просто положить её в ворота, но это голом считаться не будет. Свисток прозвучал секунды на три-четыре раньше. Игра закончилась до того, как шайба попала в ворота — возможно, зрители не услышали сигнал.



Шипачёв? Практически любой спортсмен всегда пытается совершенствоваться, и деньги в этом случае отходят на второй план. Спорт высших достижений всегда подразумевает то, что ты постоянно развиваешься, тренируешься, совершенствуешься и доказываешь, что ты лучший, поэтому о финансах тут речи не идёт.



В моменте с численным составом не разобрались ребята немного, а так упорная борьба была, никто не хотел уступать — отсюда какие-то зацепы и толчки. Это часть игры. Иногда неаккуратно играем и недисциплинированно. Сегодня старались контролировать себя, но не всегда это получается — часто зашкаливают эмоции, поэтому во время силовой игры случается технический брак в единоборствах.



Шипачёву осталось 28 очков, чтобы попасть на второе место в списке бомбардиров «Динамо»? Не загадываем наперёд, не смотрим в таблицу — у нас игра за игрой. Никто из нас не знает, что будет завтра, поэтому загадывать такое бессмысленно. Идём день за днём — каждый старается и выкладывается для общего успеха команды», — цитирует Кудашова пресс-служба клуба.