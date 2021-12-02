Ю. Михайлис: «Барыс» сыграл очень плохо в первом периоде. Такого больше не повторится

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (2:4) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Хочу извиниться перед болельщиками за первый период. Уверяю, команда была готова. Видно было по глазам, что будут выходить и воевать. Не знаю, какой-то ступор, наверное. Или не было концентрации.



Начало игры мы провалили. Во втором и третьем периоде ситуацию где-то выровняли. Начали работать, очень много было столкновений, лезли на ворота. Опять же, сыграли очень плохо в первом периоде. Такого больше не повторится», — приводит слова Михайлиса официальный сайт «Динамо».



«Барыс» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции, после 34 матчей набрав 30 очков.