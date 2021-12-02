Заварухин — о 3:1 со «Спартаком»: парни молодчики, выполнили почти всё, что просили от них

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком» (3:1). Отметим, что этот матч стал дебютным для 46-летнего специалиста во главе клуба.



«Здорово, что победили. В прошлом месяце мы проиграли много матчей и немножко потеряли уверенность в своих силах. В начале матча было тяжело, давил этот груз. Парни молодчики, выполнили почти всё, что мы от них просили сегодня. Мы после игр дарим шайбу лучшему игроку — сегодня шайбы надо подарить всем ребятам в команде», — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.



«Автомобилист» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, после 35 матчей набрав 35 очков.