Российский голкипер «Коламбуса» Тарасов дебютирует в НХЛ в матче с «Далласом»

«Коламбус Блю Джекетс» отозвал российского голкипера Даниила Тарасова из фарм-клуба.



Как сообщает официальный твиттер-аккаунт «мундиров», 22-летний вратарь займёт место в воротах в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз». Отмечается, что основные голкиперы «Коламбуса» — Элвис Мерзликин и Йоонас Корписало — пропустят предстоящую встречу из-за болезни (не коронавирусом).



Этот матч станет для российского вратаря дебютным в Национальной хоккейной лиге.



В прошедшем сезоне Тарасов выступал за «Салават Юлаев», где провёл 16 матчей в регулярном чемпионате и оформил два шат-аута. В плей-офф на его счету две встречи.



«Коламбус» выбрал Тарасова на драфте НХЛ 2017 года под общим 86-м номером. «Блю Джекетс» занимает девятое место в таблице Восточной конференции, после 20 матчей набрав 24 очка.