Кравец: рады, что победили такую сильную команду. У «Трактора» нет «дырочек» в составе

Главный тренер «Амура» Михаил Кравец поделился мнением о прошедшей встрече с «Трактором» (2:0).
«Мы очень рады, что победили такую серьёзную и сильную команду. Перед игрой смотрели состав соперника — практически нет «дырочек» в этом составе. Мы сказали ребятам, что в таком матче нужны командный дух, самоотверженность от всех, хорошая игра вратаря и выполнение игрового задания. Всё это мы сделали.
Забили в большинстве, что важно. Большую часть матча мы оборонялись — это естественно. Но оборонялись хорошо. И, конечно, хорошо сыграл вратарь. Его с первым «сухарём». Просто молодец. То, что вышел второй вратарь молодой — тоже положительные эмоции, которые помогли нам обыграть сильную команду «Трактор».
За счёт чего удается побеждать сильных соперников? За счёт того, что я уже сказал: командных действий, выполнения задания, огромного желания. В сегодняшней игре был момент, когда 3-4 человека у нас по очереди поймали на себя шайбу. Это важно. И, естественно, у игроков есть свои сильные качества, и в этих матчах у нас получается, что они их используют. Это и приносит победу», — цитирует Кравеца пресс-служба «Трактора».
- 2 декабря 2021
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