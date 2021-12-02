Кравец: рады, что победили такую сильную команду. У «Трактора» нет «дырочек» в составе

Главный тренер «Амура» Михаил Кравец поделился мнением о прошедшей встрече с «Трактором» (2:0).



«Мы очень рады, что победили такую серьёзную и сильную команду. Перед игрой смотрели состав соперника — практически нет «дырочек» в этом составе. Мы сказали ребятам, что в таком матче нужны командный дух, самоотверженность от всех, хорошая игра вратаря и выполнение игрового задания. Всё это мы сделали.



Забили в большинстве, что важно. Большую часть матча мы оборонялись — это естественно. Но оборонялись хорошо. И, конечно, хорошо сыграл вратарь. Его с первым «сухарём». Просто молодец. То, что вышел второй вратарь молодой — тоже положительные эмоции, которые помогли нам обыграть сильную команду «Трактор».



За счёт чего удается побеждать сильных соперников? За счёт того, что я уже сказал: командных действий, выполнения задания, огромного желания. В сегодняшней игре был момент, когда 3-4 человека у нас по очереди поймали на себя шайбу. Это важно. И, естественно, у игроков есть свои сильные качества, и в этих матчах у нас получается, что они их используют. Это и приносит победу», — цитирует Кравеца пресс-служба «Трактора».