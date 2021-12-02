The Athletic назвал Овечкина главным фаворитом на «Харт Трофи»

The Athletic представил главных кандидатов на «Харт Трофи» — награду, ежегодно вручаемую хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.



«Если бы мы голосовали сегодня, Леон Драйзайтль, вероятно, был бы первым в списках, потому что он, возможно, является лучшим игроком в настоящий момент. Но он не является безоговорочным лидером. Александр Овечкин, который решил провести не просто сезон возрождения, а ещё и один из лучших стартов в своей карьере, находится рядом. В 36 лет это просто неслыханно.



Он заслуживает похвалы за свою игру. Его основные статистические показатели находятся на одном уровне с Драйзайтлем. Овечкину буквально приходится вести команду за собой, чтобы она занимала нынешнее высокое положение. У «Вашингтона» вторая разница мячей в лиге, а Овечкин — главный катализатор этого.

Коннор Макдэвид пока немного отстаёт от этих двух игроков, но я не сомневаюсь, что он продолжит погоню по ходу сезона и в конечном итоге обгонит Драйзайтля», — говорится в материале The Athletic.



В текущем регулярном чемпионате Овечкин принял участие в 23 матчах, набрав в них 37 (19+18) очков. На счету Драйзайтля 41 (20+21) балл в 21 встрече, Макдэвид набрал 40 (15+25) очков также за 21 игру.