The Athletic назвал Овечкина главным фаворитом на «Харт Трофи»

The Athletic представил главных кандидатов на «Харт Трофи» — награду, ежегодно вручаемую хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.
«Если бы мы голосовали сегодня, Леон Драйзайтль, вероятно, был бы первым в списках, потому что он, возможно, является лучшим игроком в настоящий момент. Но он не является безоговорочным лидером. Александр Овечкин, который решил провести не просто сезон возрождения, а ещё и один из лучших стартов в своей карьере, находится рядом. В 36 лет это просто неслыханно.
Он заслуживает похвалы за свою игру. Его основные статистические показатели находятся на одном уровне с Драйзайтлем. Овечкину буквально приходится вести команду за собой, чтобы она занимала нынешнее высокое положение. У «Вашингтона» вторая разница мячей в лиге, а Овечкин — главный катализатор этого.
Коннор Макдэвид пока немного отстаёт от этих двух игроков, но я не сомневаюсь, что он продолжит погоню по ходу сезона и в конечном итоге обгонит Драйзайтля», — говорится в материале The Athletic.
В текущем регулярном чемпионате Овечкин принял участие в 23 матчах, набрав в них 37 (19+18) очков. На счету Драйзайтля 41 (20+21) балл в 21 встрече, Макдэвид набрал 40 (15+25) очков также за 21 игру.
- 2 декабря 2021
-
21:51
-
21:44
-
21:32
-
21:22
-
21:16
-
21:10
-
20:55
-
20:52
-
20:39
-
20:31
-
20:21
-
20:17
-
20:00
-
19:50
-
19:42
-
19:24
-
19:11
-
18:56
-
18:47
-
18:27
-
18:06
-
17:29
-
17:12
-
17:05
-
16:53
-
16:36
-
16:23
-
16:09
-
15:54
-
15:48
-
15:44
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30