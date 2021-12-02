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Дубль Кошелева помог «Металлургу» одержать победу в гостях в матче с «Торпедо»

Дубль Кошелева помог «Металлургу» одержать победу в гостях в матче с «Торпедо»
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Магнитогорский «Металлург» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо» со счётом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0). Встреча прошла в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный».

Счёт в матче на 38-й минуте открыл нападающий Кенни Агостино, результативную передачу сделали Дамир Жафяров и Зият Пайгин. Через полминуты восстановил равновесие форвард Никита Коростелёв, передачу отдали Максим Карпов и Михаил Григорьев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 49-й минуте вперёд подопечных Ильи Воробьёва вывел нападающий «Магнитки» Семён Коростелёв, результативные баллы также набрали Линус Хультстрём и Андрей Чибисов. Окончательный счёт на 58-й минуте установил Кошелев, оформив дубль. Ассистенты — Чибисов и Артём Минулин.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2021, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
1 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Агостино (Жафяров, Пайгин) – 37:18' (5x5)   1:1 Коростелёв (Карпов, Григорьев) – 38:42' (5x5)   1:2 Кошелев (Хультстрём, Чибисов) – 48:26' (5x5)   1:3 Кошелев (Чибисов, Минулин) – 57:28' (5x5)
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