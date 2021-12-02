Дубль Кошелева помог «Металлургу» одержать победу в гостях в матче с «Торпедо»

Магнитогорский «Металлург» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо» со счётом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0). Встреча прошла в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный».
Счёт в матче на 38-й минуте открыл нападающий Кенни Агостино, результативную передачу сделали Дамир Жафяров и Зият Пайгин. Через полминуты восстановил равновесие форвард Никита Коростелёв, передачу отдали Максим Карпов и Михаил Григорьев.
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На 49-й минуте вперёд подопечных Ильи Воробьёва вывел нападающий «Магнитки» Семён Коростелёв, результативные баллы также набрали Линус Хультстрём и Андрей Чибисов. Окончательный счёт на 58-й минуте установил Кошелев, оформив дубль. Ассистенты — Чибисов и Артём Минулин.
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