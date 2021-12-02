Daily Faceoff: запрос Тарасенко на обмен не отменён, при этом он снял вопросы о здоровье

Daily Faceoff представил рейтинг игроков Национальной хоккейной лиги, которые могут сменить клуб в ближайшее время. В их список вошёл российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко.



«Тарасенко сыграл роль хорошего солдата в «Сент-Луисе» — и он всё ещё надеется, что «блюзмены», в свою очередь, примут его желание двигаться дальше. Его летний запрос на обмен не был отменён. Тем временем Тарасенко снял все вопросы о своём здоровье.



Он набрал 19 очков в 22 матчах в этом сезоне, собираясь забить 26 голов, несмотря на то что его процент бросков (8,3%) ниже на треть по сравнению со средним показателем за карьеру (12,4%)», — говорится в материале Daily Faceoff.



В текущем регулярном чемпионате Тарасенко принял участие в 22 матчах, набрав в них 19 (7+12) очков при общей полезности «0».