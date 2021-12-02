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ЦСКА в овертайме обыграл «Локомотив», сравнявшись по очкам в таблице Запада с «Йокеритом»

ЦСКА в овертайме обыграл «Локомотив», сравнявшись по очкам в таблице Запада с «Йокеритом»
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ЦСКА в овертайме одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ярославским «Локомотивом» со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».

Единственную шайбу на четвёртой минуте овертайма забросил нападающий Михаил Григоренко.

ЦСКА набрал 50 очков после 36 матчей, сравнявшись по набранным баллам с лидером Западной конференции — «Йокеритом». «Локомотив» — шестой на Западе, имея в своём активе 43 балла после 36 встреч.

В следующей игре подопечные Сергея Фёдорова встретятся с московским «Динамо». Матч пройдёт в понедельник, 6 декабря, на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва». Начало — в 19:30 мск. «Локомотив» в этот же день примет «Сибирь». Стартовое вбрасывание — в 19:00 мск.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2021, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Григоренко (Нестеров, Слепышев) – 63:16' (3x3)
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