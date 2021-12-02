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Фёдоров снял вратаря в овертайме игры с «Локомотивом», после чего ЦСКА забил победный гол

Фёдоров снял вратаря в овертайме игры с «Локомотивом», после чего ЦСКА забил победный гол
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ЦСКА в овертайме одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ярославским «Локомотивом» со счётом 1:0.

Единственную шайбу на четвёртой минуте овертайма забросил нападающий армейцев Михаил Григоренко. В этот момент главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров снял голкипера, красно-синие находились в численном преимуществе.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте КХЛ.

Ранее наставник армейцев снимал голкипера в овертайме матча с московским «Динамо» (2:3, бул.), который состоялся 17 ноября.

ЦСКА набрал 50 очков после 36 матчей, занимая второе место в таблице Западной конференции. «Локомотив» — шестой на Западе, имея в своём активе 43 балла после 36 встреч.

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