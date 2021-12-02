Фёдоров снял вратаря в овертайме игры с «Локомотивом», после чего ЦСКА забил победный гол
Поделиться
ЦСКА в овертайме одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ярославским «Локомотивом» со счётом 1:0.
Единственную шайбу на четвёртой минуте овертайма забросил нападающий армейцев Михаил Григоренко. В этот момент главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров снял голкипера, красно-синие находились в численном преимуществе.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте КХЛ.
Ранее наставник армейцев снимал голкипера в овертайме матча с московским «Динамо» (2:3, бул.), который состоялся 17 ноября.
ЦСКА набрал 50 очков после 36 матчей, занимая второе место в таблице Западной конференции. «Локомотив» — шестой на Западе, имея в своём активе 43 балла после 36 встреч.
Комментарии
- 2 декабря 2021
-
23:21
-
23:13
-
23:10
-
23:05
-
22:58
-
22:54
-
22:49
-
22:37
-
22:34
-
22:20
-
22:15
-
22:01
-
21:55
-
21:51
-
21:44
-
21:32
-
21:22
-
21:16
-
21:10
-
20:55
-
20:52
-
20:39
-
20:31
-
20:21
-
20:17
-
20:00
-
19:50
-
19:42
-
19:24
-
19:11
-
18:56
-
18:47
-
18:27
-
18:06
-
17:29
Партнерский контент