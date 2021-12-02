«Следующим будет Легаси, затем выйду я». Президент «Коламбуса» — об отсутствии голкиперов

Президент «Коламбус Блю Джекетс» Джон Дэвидсон прокомментировал болезнь двух голкиперов клуба — Элвиса Мерзликина и Йоонаса Корписало.



«Следующим будет Мэнни Легаси (экс-голкипер, ныне — тренер вратарей «Коламбуса». — Прим. «Чемпионата»), а затем выйду и я», — приводит слова Дэвидсона в «Твиттере» Аарон Порцлайн.



Напомним, «мундиры» отозвали из АХЛ российского вратаря Даниила Тарасова, который дебютирует в Национальной хоккейной лиге в предстоящей встрече с «Даллас Старз». «Коламбус» выбрал Тарасова на драфте НХЛ 2017 года под общим 86-м номером.



«Блю Джекетс» занимает девятое место в таблице Восточной конференции, после 20 матчей набрав 24 очка. Встреча между «Коламбусом» и «Далласом» пройдёт в пятницу, 3 декабря. Начало — в 4:30 мск.