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Армстронг сообщил, что «Сент-Луис» вызвал из АХЛ вратаря, катавшегося утром в пивной лиге

Армстронг сообщил, что «Сент-Луис» вызвал из АХЛ вратаря, катавшегося утром в пивной лиге
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Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг рассказал о вызове на матч с «Тампа-Бэй Лайтнинг» из фарм-клуба голкипера Чарли Линдгрена вместо Джордана Биннингтона, который был помещён в коронавирусный протокол.

«Мы с Крэйгом Берюбе (главный тренер «Сент-Луиса». — Прим. «Чемпионата») разговаривали с ним около 20 минут назад. У нас состоялось хорошее общение. Сегодня у него была утренняя раскатка с ребятами из пивной лиги, но он сказал, что горит и готов к работе, поэтому мы рады видеть его здесь, и он ожидает игры с нетерпением», — приводит слова генерального менеджера «Блюз» Дага Армстронга в «Твиттере» журналист Лу Корач.

Матч между «Сент-Луисом» и «Тампой» пройдёт в пятницу, 3 декабря. Стартовое вбрасывание — в 3:00 по московскому времени.

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