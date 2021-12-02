Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Воробьёв: знали о проблеме «Торпедо» с защитой. Грузили, грузили и в конце забили

Воробьёв: знали о проблеме «Торпедо» с защитой. Грузили, грузили и в конце забили
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги встречи с «Торпедо» (3:1) в рамках регулярного сезона КХЛ.

«Рабочая победа в матче, где обе команды бились до конца. Особо хочу отметить вратаря соперника, который здорово сыграл. В Нижнем Новгороде всегда сложно играть, мы рады увезти отсюда два очка. Мы знали о проблеме «Торпедо» в защитной линии и старались их максимально нагружать. Грузили, грузили и в конце забили.

В шоке от эпизода с отменённым офсайдом на 33-й минуте игры. Как в кино: «Были демоны, но они самоликвидировались». Есть хорошая передача про судейство, там, наверное, разберут этот момент. Может быть, и я не прав. Надо смотреть повтор. Разумеется, после пропущенной шайбы было указание отыграться до перерыва. Но если бы всё в хоккее так работало, то это была бы фантастика. Николай Голдобин сегодня отсутствовал, так как проходит «прокачку», — цитирует Воробьёва пресс-служба КХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021