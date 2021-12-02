Воробьёв: знали о проблеме «Торпедо» с защитой. Грузили, грузили и в конце забили

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги встречи с «Торпедо» (3:1) в рамках регулярного сезона КХЛ.
«Рабочая победа в матче, где обе команды бились до конца. Особо хочу отметить вратаря соперника, который здорово сыграл. В Нижнем Новгороде всегда сложно играть, мы рады увезти отсюда два очка. Мы знали о проблеме «Торпедо» в защитной линии и старались их максимально нагружать. Грузили, грузили и в конце забили.
В шоке от эпизода с отменённым офсайдом на 33-й минуте игры. Как в кино: «Были демоны, но они самоликвидировались». Есть хорошая передача про судейство, там, наверное, разберут этот момент. Может быть, и я не прав. Надо смотреть повтор. Разумеется, после пропущенной шайбы было указание отыграться до перерыва. Но если бы всё в хоккее так работало, то это была бы фантастика. Николай Голдобин сегодня отсутствовал, так как проходит «прокачку», — цитирует Воробьёва пресс-служба КХЛ.
- 2 декабря 2021
-
23:21
-
23:13
-
23:10
-
23:05
-
22:58
-
22:54
-
22:49
-
22:37
-
22:34
-
22:20
-
22:15
-
22:01
-
21:55
-
21:51
-
21:44
-
21:32
-
21:22
-
21:16
-
21:10
-
20:55
-
20:52
-
20:39
-
20:31
-
20:21
-
20:17
-
20:00
-
19:50
-
19:42
-
19:24
-
19:11
-
18:56
-
18:47
-
18:27
-
18:06
-
17:29