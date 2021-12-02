С. Фёдоров: рад, что забили в ОТ без вратаря, но не обольщаемся. Это надо дорабатывать

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после матча с «Локомотивом» (1:0, ОТ) рассказал о решении снимать голкипера во время овертайма. Напомним, ранее армейцы также снимали вратаря в овертайме встречи с московским «Динамо» (17 ноября, 2:3, бул.).



«Когда впервые родилась идея снимать вратаря в овертайме? Были какие-то обсуждения, может, месяц, может, больше. Евгений Геннадьевич Корешков рассказал о своём опыте в «Барысе», меня это очень заинтересовало. Попробовали один раз против «Динамо» и сегодня два раза удалось это сделать. Мы играли на победу, но не случилось в основное время, как и с «Динамо» было, мы очень хотели выиграть. Сегодня такое же ощущение было, поэтому ещё раз попробовали. Рад, что у нас получилось, но мы не обольщаемся результатом. Это надо дорабатывать, улучшать чуть ли не каждую ледовую сессию.



Как вскрывать вязкую оборону? Если чисто владеешь шайбой, особенно после вбрасывания в своей зоне, надо сниматься, двигаться вперёд, сделать чёткий выход из своей зоны, найти продолжение. Центральные нападающие должны поддержать своих крайних, которые принимают первый удар. И, конечно, самый терпеливый – наш дальний крайний, который должен увести за собой защитников для паса в центр, чтобы образовалось разряжённое пространство.



В атаке – игра перед воротами. Наши защитники сегодня бросали высоковато, попросили бы их от синей линии бросать не выше колена. Тогда нашим нападающим было бы легче подправить. Защитникам, которые самоотверженно ловили шайбы, особенно высокие, на себя, было бы сложнее заблокировать шайбу, которая летит намного ниже», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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