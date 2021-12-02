The Athletic: Шестёркин — на втором месте в списке претендентов на «Везина Трофи»

The Athletic представил кандидатов на «Везина Трофи» — награду, ежегодно вручаемую вратарю Национальной хоккейной лиги, сыгравшему в регулярном чемпионате не менее 25 матчей и продемонстрировавшему лучшую игру среди всех конкурентов.
Фаворитом издание называет голкипера «Торонто Мэйпл Лифс» Джека Кэмпбелла, в текущем сезоне сыгравшего 18 матчей, выигравшего в 13 из них при показателе отражённых бросков 94,3% и имеющего коэффициент надёжности 1,72.
Вторым в списке располагается российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин.
«Рейнджерс» действительно зависят от Шестёркина, занимая своё место в турнирной таблице благодаря ему, особенно из-за начала сезона, когда они были клубом второй половины таблицы по ожидаемым голам. Либо он, либо Кэмпбелл — главные номинанты на «Везину» на данном этапе», — говорится в материале.
Также в топ-10 из россиян вошли голкипер «Флориды» Сергей Бобровский (6-е место) и вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин (9-е).
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