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Григоренко ярко отпраздновал гол, болельщик «Локо» играл в игрушки. Фото победы ЦСКА

Григоренко ярко отпраздновал гол, болельщик «Локо» играл в игрушки. Фото победы ЦСКА
Михаил Григоренко
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2 декабря в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» ЦСКА в овертайме одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ярославским «Локомотивом» со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги встречи с ЦСКА (0:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Тяжёлая игра, и ЦСКА, и «Локомотив» потратили достаточно сил. Обе команды могли выиграть в основное время, в овертайме мы шайбу отдали и дали шанс. Ребята отработали, моменты создали, нужно было реализовывать. Готовимся дальше.

Эмоции от возвращения на арену ЦСКА? Эмоции-то сейчас от поражения… Я семь лет провёл классных в ЦСКА. Что там доказывать, не вижу смысла. Мне сейчас нужно доказывать в «Локомотиве», что я достоин назначения. Я на этом сосредоточен», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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