Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ничушкин забросил в меньшинстве в матче с «Монреалем», набрав 10-е очко в сезоне

Ничушкин забросил в меньшинстве в матче с «Монреалем», набрав 10-е очко в сезоне
Комментарии

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-Центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Монреаль Канадиенс» принимает «Колорадо Эвеланш». Идёт 2-й период, гости ведут в счёте – 2:1.

Счёт в матче был открыт на четвёртой минуте второго периода – в меньшинстве отличился 26-летний российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин. Ассистировал ему канадский нападающий Логан О’Коннор.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Колорадо».

Отметим, что Ничушкин набрал юбилейное – 10-е (6+4) очко в 11 матче текущего сезона, он имеет показатель полезности «+6». Всего в НХЛ он провёл 354 встречи, в которых отметился 132 (52+80 результативными действиями.

«Я никогда не имел отношения к допингу». Ничушкин может пропустить вторую Олимпиаду подряд «Я никогда не имел отношения к допингу». Ничушкин может пропустить вторую Олимпиаду подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021