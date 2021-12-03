Ничушкин забросил в меньшинстве в матче с «Монреалем», набрав 10-е очко в сезоне

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-Центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Монреаль Канадиенс» принимает «Колорадо Эвеланш». Идёт 2-й период, гости ведут в счёте – 2:1.

Счёт в матче был открыт на четвёртой минуте второго периода – в меньшинстве отличился 26-летний российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин. Ассистировал ему канадский нападающий Логан О’Коннор.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Колорадо».

Отметим, что Ничушкин набрал юбилейное – 10-е (6+4) очко в 11 матче текущего сезона, он имеет показатель полезности «+6». Всего в НХЛ он провёл 354 встречи, в которых отметился 132 (52+80 результативными действиями.