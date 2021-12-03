Ничушкин забросил в меньшинстве в матче с «Монреалем», набрав 10-е очко в сезоне
Поделиться
В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-Центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Монреаль Канадиенс» принимает «Колорадо Эвеланш». Идёт 2-й период, гости ведут в счёте – 2:1.
Счёт в матче был открыт на четвёртой минуте второго периода – в меньшинстве отличился 26-летний российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин. Ассистировал ему канадский нападающий Логан О’Коннор.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Колорадо».
Отметим, что Ничушкин набрал юбилейное – 10-е (6+4) очко в 11 матче текущего сезона, он имеет показатель полезности «+6». Всего в НХЛ он провёл 354 встречи, в которых отметился 132 (52+80 результативными действиями.
Комментарии
- 3 декабря 2021
-
05:22
-
04:53
-
04:47
-
04:36
-
00:00
- 2 декабря 2021
-
23:59
-
23:41
-
23:37
-
23:28
-
23:21
-
23:13
-
23:10
-
23:05
-
22:58
-
22:54
-
22:49
-
22:37
-
22:34
-
22:20
-
22:15
-
22:01
-
21:55
-
21:51
-
21:44
-
21:32
-
21:22
-
21:16
-
21:10
-
20:55
-
20:52
-
20:39
-
20:31
-
20:21
-
20:17
-
20:00
Партнерский контент