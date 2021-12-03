Кузнецов с передачи Овечкина сравнял счёт в матче «Вашингтона» с «Чикаго»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов сравнял счёт в матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором его команда принимает «Чикаго Блэкхоукс».



На 17-й минуте второго периода матча, который в момент написания новости ещё продолжается, счёт стал 2:2. Шайбу забросил российский нападающий хозяев Евгений Кузнецов. Для него этот гол стал восьмым в этом сезоне. Также в голевой атаке поучаствовал Александр Овечкин, ассистировавший своему партнёру.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Вашингтона».

По ходу продолжающейся на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» встречи «Вашингтон» дважды уступал в счёте.



«Вашингтон», который проводит свой 24-й матч в регулярном чемпионате НХЛ, занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 33 очка после 23 туров.



«Чикаго» идёт на предпоследнем, 15-м месте среди команд Западной конференции, имея в активе 16 очков после 21 игры.