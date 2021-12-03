Сергея Бобровского заменили после 4 пропущенных шайб

В Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Флорида Пантерз» принимает «Баффало Сэйбрз». Идёт 3-й период, счёт в матче в пользу хозяев – 5:4.



На 12-й минуте второго периода в команде хозяев был заменён российский голкипер Сергей Бобровский. К этому моменту его команда проигрывала со счётом 1:4.



Напомним, что в прошлом матче «Флорида» играла с «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился победой «Пантерз» со счётом 5:4. После игры тренер команды отдельно отметил вклад в успех Бобровского.



«Сейв Бобровского после выхода «два в один» при 3:4? Да, третий гол был важен для нас, но затем Боб сделал важнейший сейв. Когда он совершил это спасение, мы почувствовали, что у нас есть шанс добраться до победы. Для меня это два главных момента матча. Именно тогда я понял, что сегодня действительно может произойти что-то хорошее», — приводит слова Эндрю Брюнетта официальный сайт НХЛ на русском языке.