Гол и передача Ничушкина помогли «Колорадо» в гостях обыграть «Монреаль»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.



У победителей отличились россиянин Валерий Ничушкин, Кейл Макар, Андре Бураковски и Габриэль Ландеског. В составе хозяев заброшенной шайбой отметился Бен Шьяро.



Ничушкин стал одним из главных героев встречи. На третьей минуте второго периода он открыл счёт, забросив свою вторую шайбу в сезоне. Спустя три минуты хозяева отыгрались, но на второй перерыв команды ушли при счёте 2:1 в пользу гостей. А в начале третьего периода «Колорадо» закрепил свой успех: четвертый гол в этом матче забил Андре Бураковски, которому ассистировал всё тот же Валерий Ничушкин. В концовке встречи Габриэль Ландеског забросил четвертую шайбу «Колорадо».