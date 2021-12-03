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Гол и передача Ничушкина помогли «Колорадо» в гостях обыграть «Монреаль»

Гол и передача Ничушкина помогли «Колорадо» в гостях обыграть «Монреаль»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

У победителей отличились россиянин Валерий Ничушкин, Кейл Макар, Андре Бураковски и Габриэль Ландеског. В составе хозяев заброшенной шайбой отметился Бен Шьяро.

Ничушкин стал одним из главных героев встречи. На третьей минуте второго периода он открыл счёт, забросив свою вторую шайбу в сезоне. Спустя три минуты хозяева отыгрались, но на второй перерыв команды ушли при счёте 2:1 в пользу гостей. А в начале третьего периода «Колорадо» закрепил свой успех: четвертый гол в этом матче забил Андре Бураковски, которому ассистировал всё тот же Валерий Ничушкин. В концовке встречи Габриэль Ландеског забросил четвертую шайбу «Колорадо».

НХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2021, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ничушкин (О'Коннор) – 23:11' (4x5)   1:1 Шьяро (Кофилд, Армиа) – 26:51' (5x4)   1:2 Макар (Жирар, Маккиннон) – 35:49' (5x5)   1:3 Бураковски (Ничушкин, Кадри) – 42:31' (5x5)   1:4 Ландеског (Рантанен, Тэйвз) – 57:11' (en)
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