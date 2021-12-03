Гол Бучневича не помог «Сент-Луису» обыграть «Тампу»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
В составе победителей забивали Виктор Хедман (дубль), Ондржей Палат и Энтони Чирелли. В составе гостей заброшенными шайбами отметились россиянин Павел Бучневич и Брэндон Саад. Российский голкипер Андрей Василевский совершил 25 сейвов. Михаил Сергачёв и Владимир Тарасенко очков не набрали. У нападающего Ивана Барбашёва коэффициент полезности «-2».
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
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