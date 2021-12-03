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Гол Бучневича не помог «Сент-Луису» обыграть «Тампу»

Гол Бучневича не помог «Сент-Луису» обыграть «Тампу»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей забивали Виктор Хедман (дубль), Ондржей Палат и Энтони Чирелли. В составе гостей заброшенными шайбами отметились россиянин Павел Бучневич и Брэндон Саад. Российский голкипер Андрей Василевский совершил 25 сейвов. Михаил Сергачёв и Владимир Тарасенко очков не набрали. У нападающего Ивана Барбашёва коэффициент полезности «-2».

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2021, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Палат (Колтон, Стэмкос) – 07:16' (5x5)   1:1 Саад (Томас, Перунович) – 34:07' (5x4)   2:1 Чирелли (Киллорн, Хедман) – 44:26' (5x4)   2:2 Бучневич (Перунович, Томас) – 47:16' (5x4)   3:2 Хедман (Марун) – 48:09' (5x5)   4:2 Хедман – 50:29' (5x5)
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