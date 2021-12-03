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Гол Кузнецова с передачи Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Чикаго»

Гол Кузнецова с передачи Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Чикаго»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3.

В составе победителей забивали Алекс Дебринкэт, Доминик Кубалик и Сет Джонс. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились россиянин Евгений Кузнецов (с передачи соотечественника Александра Овечкина), Ник Дауд и Гарнет Хэтэуэй. Дмитрий Орлов очков не набрал.

В серии послематчевых буллитов у хозяев пытались забросить шайбу в ворота соперника Овечкин, Кузнецов и Даниэль Спронг. Но ни одному из них этого сделать не удалось. Патрик Кейн справился с задачей и подарил победу своей команде.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2021, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 4
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Дебринкэт (Кейн, Джонс) – 19:00' (5x5)   1:1 Дауд (Хагелин, Хэтэуэй) – 21:10' (5x5)   1:2 Кубалик (Дебринкэт, Дак) – 32:57' (5x4)   2:2 Кузнецов (Овечкин) – 37:31' (5x5)   3:2 Хэтэуэй (Дауд) – 40:57' (5x5)   3:3 Джонс (Славин, Маккейб) – 51:56' (5x5)   3:4 Кейн – 65:00' (ПБ)
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