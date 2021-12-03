Гол Андрея Свечникова не спас «Каролину» от поражения в матче с «Оттавой»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Роли на стадионе « Пи-Эн-Си-Арена и завершилась победой гостей со счётом 3:2.



У победителей дважды отличился Алекс Форментон, еще одну шайбу забросил Джош Норрис. По ходу матча гости вели со счётом 2:0.



В составе хозяев шайбы забросили Теуво Терявяйнен и Андрей Свечников. После шайбы россиянина во втором периоде хозяева льда смогли отыграться, но всего 20 секунд спустя Джош Норрис забросил победную шайбу.



Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев результативными действиями не отметился, а его коллега по амплуа, еще один представитель России Артём Зуб поучаствовал во второй шайбе «сенаторов», ассистировав Форментону.



Российский легионер «Каролины» Андрей Свечников забросил свою 9-ю шайбу в сезоне. В его активе стало 21 (9+12) очков в 22 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.