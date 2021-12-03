Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин до минимума сократил отставание от Маккримона по сыгранным матчам в НХЛ

Овечкин до минимума сократил отставание от Маккримона по сыгранным матчам в НХЛ
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3.

В этом матче принял участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Капитан столичной команды провёл 1221-й матч за карьеру в НХЛ. 36-летний форвард продолжает располагаться на 107-м месте в лиге по этому показателю. Ближайшей целью для россиянина является результат Брэда Маккримона (1222), отставание от которого по этому показателю российский нападающий сегодня сократил до одного матча.

За карьеру в НХЛ Овечкин забросил 749 шайб и отметился 609 результативными передачами, одну из которых Александр отдал в сегодняшнем матче с «ястребами».

Овечкин гонится за рекордами, а Капризов набрал ход. Российские звёзды месяца в НХЛ Овечкин гонится за рекордами, а Капризов набрал ход. Российские звёзды месяца в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021