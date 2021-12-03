Овечкин до минимума сократил отставание от Маккримона по сыгранным матчам в НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3.

В этом матче принял участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Капитан столичной команды провёл 1221-й матч за карьеру в НХЛ. 36-летний форвард продолжает располагаться на 107-м месте в лиге по этому показателю. Ближайшей целью для россиянина является результат Брэда Маккримона (1222), отставание от которого по этому показателю российский нападающий сегодня сократил до одного матча.

За карьеру в НХЛ Овечкин забросил 749 шайб и отметился 609 результативными передачами, одну из которых Александр отдал в сегодняшнем матче с «ястребами».