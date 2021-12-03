Овечкин повторил результат Мариана Госсы по результативным передачам в НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3.
36-летний российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей, которая стала для него 609-й в 1221 матчах за карьеру в НХЛ. По этому показателю Александр вышел на 88-е место в истории лиги, повторив результат Мариана Госсы. В активе словака 609 голевых передач, которые он сделал за 1309 матчей. Ближайшей целью для Овечкина в этой номинации является показатель Рода Жильбера (615 в 1065).
Капитан столичной команды провёл 1221-й матч за карьеру в НХЛ. 36-летний форвард продолжает располагаться на 107-м месте в лиге по этому показателю. Ближайшей целью для россиянина является результат Брэда Маккримона (1222), отставание от которого по этому показателю российский нападающий сегодня сократил до одного матча
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